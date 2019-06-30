Serie A ekiplerinden Lazio, Yunus Akgün için İstanbul'a geldi! İtalyan basınında çıkan habere göre başkent temsilcisi, Galatasaray ile ikinci kez görüşmek için İstanbul'a geldi.

Daha önce Yunus Akgün için 3 milyon Euro transfer bedeli belirleyen İtalyan ekibi bu fiyatı 4 milyon + 2 milyon Euro bonusluk bir teklifte bulundu.

18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu geçen sezon Galatasaray ile çıktığı 22 maçta 5 gol, 3 asist ile sezonu tamamlamıştı. Genç oyuncunun sarı-kırmızılı ekiple olan sözleşmesi 2020 yılına kadar devam ediyor.