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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Lazio, Ciro Immobile’nin bonservis bedelini açıkladı - Beşiktaş Haberleri

        Lazio, Ciro Immobile'nin bonservis bedelini açıkladı

        İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Beşiktaş'a transfer olan 34 yaşındaki golcü oyuncu Ciro Immobile'nin maliyetini borsaya bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 09:56 Güncelleme: 03.09.2024 - 09:56
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          Lazio, Beşiktaş’a transfer olan 34 yaşındaki golcü oyuncu Immobile’nin maliyetini borsaya bildirdi. Lazio’nun yaptığı açıklamaya göre, Beşiktaş, Immobile transferi için 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

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          İtalya kulüpleri, transferde yaptıkları harcamaları ay sonunda ve yıl sonunda borsaya bildiriyorlar.

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          Lazio, 2024 yaz transfer dönemi bitimiyle birlikte Ciro Immobile’nin 2 milyon Euro karşılığında Beşiktaş’a transfer olduğunu resmen duyurdu.

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          Beşiktaş, daha önce yaptığı KAP açıklamasında yıldız oyuncunun yıllık 6 milyon Euro maaş alacağını bildirmişti.

          Beşiktaş: “Profesyonel futbolcu Ciro Immobile’nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşılmış olup, oyuncuya her sezon için net 6.000.000 Euro garanti ücret ödenecektir.”

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          Ciro Immobile, Beşiktaş’a transfer olur olmaz harika bir başlangıç yaptı.

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          Tecrübeli golcü, son 6 maçta 7 gol atmayı başardı.

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          Bir dönem 50 milyon Euro piyasa değerine ulaşan oyuncunun sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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