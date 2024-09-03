Lazio, Ciro Immobile'nin bonservis bedelini açıkladı
İtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Beşiktaş'a transfer olan 34 yaşındaki golcü oyuncu Ciro Immobile'nin maliyetini borsaya bildirdi
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Lazio, Beşiktaş’a transfer olan 34 yaşındaki golcü oyuncu Immobile’nin maliyetini borsaya bildirdi. Lazio’nun yaptığı açıklamaya göre, Beşiktaş, Immobile transferi için 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
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İtalya kulüpleri, transferde yaptıkları harcamaları ay sonunda ve yıl sonunda borsaya bildiriyorlar.
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Lazio, 2024 yaz transfer dönemi bitimiyle birlikte Ciro Immobile’nin 2 milyon Euro karşılığında Beşiktaş’a transfer olduğunu resmen duyurdu.
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Beşiktaş, daha önce yaptığı KAP açıklamasında yıldız oyuncunun yıllık 6 milyon Euro maaş alacağını bildirmişti.
Beşiktaş: “Profesyonel futbolcu Ciro Immobile’nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşılmış olup, oyuncuya her sezon için net 6.000.000 Euro garanti ücret ödenecektir.”
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Ciro Immobile, Beşiktaş’a transfer olur olmaz harika bir başlangıç yaptı.
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Tecrübeli golcü, son 6 maçta 7 gol atmayı başardı.
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Bir dönem 50 milyon Euro piyasa değerine ulaşan oyuncunun sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.