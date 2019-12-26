Lazerle kemik geliştiren araştırmayla ödüle uzandı

AA

İsviçre'deki dünyaca ünlü Bern Üniversitesi, lazer çalışmasıyla kemik artışı elde eden ve tıp alanında önemli bir buluşa imza atan Türk Diş Hekimi Tolga Yılmaz'a ödül verdi.

AA'nın haberine göre; Diş Hekimi Tolga Yılmaz, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ndeki lisans eğitimini tamamladıktan sonra Prof. Dr. Abdullah Akman danışmanlığında Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje ve Koordinasyon Birimi maddi desteğiyle çalışma hazırladı.

"Düşük Yoğunluklu Lazer Uygulamasının Tavşan Kraniyal Defektlerinde Kemik Rejenerasyonu Üzerinde Etkilerinin İncelenmesi" başlıklı çalışmada 26 tavşan kafatasında lazerle yeni kemik oluşumu incelendi.

Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Güliz Güncü yürütücülüğündeki projede, kemik oluşumunda yüzde 30-40 oranında artış sağlandığı ve iyileşme sürecinin yaklaşık yüzde 50 kısaldığı tespit edildi.

Gazi Üniversitesi Oral Patoloji Biriminde histolojik incelemeleri gerçekleştirilen çalışmanın sonuçları, İsviçre'nin dünyaca ünlü Bern Üniversitesi'nde 15-16 Kasım tarihinde düzenlenen 3. Uluslararası Rejenerasyon ve Estetik Periondotoloji Sempozyumu'nda açıklandı.

Dünyanın her yerinden yaklaşık 200 bilim insanının çalışmasını geride bırakan araştırma, Periodontal Rejenerasyon ve İmplant dalında ödüle layık bulundu.

AMAÇ, SERT DOKUNUN DAHA HIZLI İYİLEŞMESİ

Tolga Yılmaz, tavşan kafatasını özellikle insan kemiğini taklit ettiği için kullandıklarını ve ilk kez sert bir dokunun lazerle uyarılarak yeni kemik oluşumunu hedeflediklerini aktardı.

Lazerle benzer çalışmaların daha önce yumuşak doku üzerinde gerçekleştirildiğini kaydeden Yılmaz, şu bilgileri verdi: "Kemik üzerinde lazer kullanımıyla sağlanan artışa yönelik bir çalışma yoktu. Özellikle 4-6 jul lazer uygulamalarında tavşan kemiklerindeki defektlerde ciddi kemik artışı gördük. Bu sonuç, hem implant uygulamalarında hem de çene kemiğini ilgilendiren cerrahi uygulamalarda daha kısa sürede kemik oluşumu sağlanması için önemliydi. Tedavi gören hastanın dişsizlik süresinin kısaltılabileceğini de gösteriyordu."

Yılmaz, tavşan kafatası üzerinde yapılan çalışmanın iyileşme süreci açısından büyük önem taşıdığına işaret ederek, "Kemik artışını yüzde 30-40 oranında artırdığını gördük. Süreyi de buna nazaran kısaltıyor. 6 aylık iyileşme süreci 3-4 aya iniyor." dedi.

"GENEL TIPTA DA KULLANILABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Çalışmanın insan üzerindeki etkisinin henüz araştırılmadığını dile getiren Yılmaz, "Genel tıp alanında özellikle ortopedi dalında lazer çalışmasının kemik kayıplarının giderilmesinde olumlu olacağını düşünüyorum ama bunun için insan üzerinde araştırmaların yapılması gerekiyor" diye konuştu.