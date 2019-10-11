Öncelikle ameliyathane hazırlıkları yapılarak, kişinin tedavi uygulanacak gözüne solüsyonlar dökülür ve uyuşması sağlanır. Bunun yanında kişinin heyecanlanmaması için sakinleştirici ilaç verilir ve işleme başlanır. Lazer aletinin altına rahat bir şekilde yatmaktadır. Solüsyon dökülüp uyuşması sağlanan gözün etrafı iyice temizlenmektedir. Öncelikle tek bir gözün tedavisine başlanmaktadır. Göz kapağını açık tutmak için ekartör denilen dişli şeklinde alet göz kapaklarına geçiriliyor ve kişi istese de gözünü kapatamıyor.

Teknolojinin gelişmesiyle gelişen lazer çeşitleri de oldukça ilerleme kaydetmiş bulunmaktadır. Lazer göze kilitlenir ve kişi gözünü oynatsa daha lazer bu harekete göre işlemine devam eder. Bir gözün lazer ile tedavisi toplam 4 dakika sürmektedir. Bunun sonucunda kişinin tek gözünün tedavisi bitiyor ve kişi evine gidebiliyor. Bu lazer tedavisi korneadan bir tıraşlama yaparak, gözün numarasını düzeltmektedir. İşlemlerin başlangıcında yapılacaklar hastanın doktoruna güvenmesi için önceden anlatılmaktadır. Bu tedavi yöntemi; 18 yaş üzeri ve 65 yaş altı ve göz numarası 2 yıl içerisinde büyüme göstermeyen kişilerde uygulanabiliyor.