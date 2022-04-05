'Terk-i Diyar Ormanı' yayımlandı

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"Lavta"nın "Terk-i Diyar Ormanı" adlı şarkısı, aştan korkan ve aşkı tanımayan bir kadınla, aşkı doyasıya yaşamayı seven bir adamın rüyaları aratmayan aşk hikayesini anlatıyor.



Klibiyle birlikte tüm dijital platformlarda yerini alan şarkının sözleri Yusuf Avşar'a, bestesi ekibin tamamına ait.





"Lavta", vokalde Yusuf Avşar, gitarda Enes Kahraman, davulda Esat Mestan ve bas gitarda Ali Eren İpek 4'lüsünden oluşan genç bir grup. Şarkılarını kendileri yazan, beste ve aranjelerini kendileri düzenleyen "Lavta", Bursa'da alternatif sahnede çalışmalarına devam ediyor.