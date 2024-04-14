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        Haberler Dünya Ortadoğu Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Orta Doğudaki durumu görüştü

        Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Orta Doğudaki durumu görüştü

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, telefonda görüştüğü İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Orta Doğu'daki durumu ele aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 20:23 Güncelleme: 14.04.2024 - 20:23
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        Lavrov, İran Dışişleri Bakanı ile görüştü
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        Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran tarafının talebi üzerine Lavrov, Abdullahiyan ile telefon görüşmesi yaptı.

        Orta Doğu'daki durumun ele alındığı görüşmede, İranlı Bakan Abdullahiyan, Lavrov'a "İsrail'in, İran'ın Şam Büyükelçiliğine yönelik 1 Nisan'da gerçekleştirdiği saldırıya karşı alınan önlemler" hakkında bilgi verdi.

        Görüşmede, "Bölgede ek gerilimin ve yeni tehlikeli kışkırtıcı eylemlerin Orta Doğu'da gerginliğin artmasına yol açabileceği, bu tür senaryoların önlenmesi ve bunların temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasının Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde öncelikli konu olması gerektiği" vurgulandı.

        İki bakan, Gazze Şeridi'nde ateşkesin acilen sağlanması, insani sorunların çözülmesi ve Filistin meselesinin iki devletli çözümüne ilişkin BM kararları doğrultusunda doğrudan müzakerelerin başlatılması için sağlam koşulların oluşturulması gerektiği yönündeki pozisyonu teyit etti.

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