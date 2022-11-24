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Haberler Dünya Lavrov'dan AP'nin Rusya'yı "terörü destekleyen ülke" olarak tanıyan kararına tepki

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan AP'nin Rusya'yı "terörü destekleyen ülke" olarak tanıyan kararına tepki

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Parlamentosu'nun Rusya'yı "terörü destekleyen ülke" olarak tanıyan kararına tepki gösterdi

Giriş: 24.11.2022 - 14:10 | Güncelleme: ABONE OL
Lavrov'dan AP'nin Rusya'yı
Rusya'nın "terörü destekleyen ülke" olarak tanınmasına tepki
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Parlamentosunun (AP) Rusya'yı "terörü destekleyen ülke" olarak tanıyan kararına tepki gösterdi.

Rossiya-1 devlet kanalına açıklamalarda bulunan Lavrov, AP'nin söz konusu kararını değerlendirirken, "Bence bu, aklı başında herkes için aşikardır ama tıp eğitimim yok." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da kararla ilgili "Avrupa Parlamentosunu 'aptallığın sponsoru' olarak tanımayı teklif ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

Avrupa Parlamentosu, dün, "insanlık dışı ve zalimce eylemler" düzenleme suçlamasıyla Rusya'yı "terörü destekleyen ülke" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmişti.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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