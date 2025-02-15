Lavrov ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü.

İkili, görüşmede Ukrayna ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri ele alırken, iki ülke arasında birikmiş olan sorunların çözümü için bir iletişim kanalı kurulması konusunda anlaştı.

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Eski ABD Başkanı Barack Obama zamanında alınan birtakım diplomatik engellerin kaldırılması konusunda görüş alışverişinde bulunan ikili, dış misyonların çalışmalarına ilişkin bir zirve düzenlenmesine karar verdi.

Lavrov ve Rubio, başkanlar arasında tesis edilen saygı çerçevesinde devletler arası diyaloğu yeniden geliştirmeye hazır olduklarını teyit etti.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir