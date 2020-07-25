TÜRKİYE'DEKİ ÜRETİM 15 BİN DEKAR

Burdur'da diğer üreticilerle birlikte toplam üretim alanının 3 bin, Isparta'da ağırlıklı Kuyucak köyü olmak üzere toplam üretim alanının 6 bin dekar civarında olduğunu belirten Sarıca, Türkiye genelinde ise 5 yıl önce 4 bin dekar olan toplam üretim alanının 15 bin dekara yükseldiğini açıkladı. Türkiye'deki lavanta yağı üretiminin kendi ihtiyacını karşılamaya yetmediğini kaydeden Sarıca, "50-60 bin dekar daha lavanta bahçesine ihtiyaç var. Şu anda Türkiye hala yurtdışından lavanta yağı alımı yapıyor" dedi.