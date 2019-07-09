Latin müziğin divası İstanbul'a geliyor

Yarım yüzyılı aşan sanat hayatına Grammy de dahil sayısız ödül sığdıran, Latin müziğinin kraliçesi Omara Portuondo, 'Omara Es Cuba – The Last Kiss turnesi kapsamında 3 Ağustos'ta, bir kez daha, 'dünyada en çok sevdiği şehir' olan İstanbul'a geliyor.