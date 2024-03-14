Latife Tekin Arter Kütüphane Konuşmaları'nda

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Arter Kütüphanesi’nde gerçekleşecek Kütüphane Konuşmaları başlıklı konuşma serisi edebiyat ve sanat ilişkisine yeni bakışları mümkün kılacak bir ortam sunmayı amaçlıyor. Her etkinlikte farklı bir yazarın davet edileceği seri, ele alınan kitapların ve eserlerin ortaya çıkış serüvenlerine ve alt metinlerine odaklanırken, çeşitli okuma biçimleri yorumlanarak tartışmaya açılacak.

Arter, Kütüphane Konuşmaları serisinin ilkinde, 1983’de yayımlanan ilk romanı Sevgili Arsız Ölüm’den 2022’de yayımlanan Zamansız’a 40 yıldır Türkiye’nin edebiyat ortamını yenilemeye devam eden yazar Latife Tekin’i ağırlayacak. Doğayla kurduğu ilişkiyi sanat anlayışının merkezine alan Tekin, sanatın rolünü edebiyat penceresinden ele alacak. 23 Mart 2024 Cumartesi günü saat 17:00’de Arter Kütüphanesi’nde ücretsiz olarak gerçekleşecek etkinliğe katılmak için kayıt gerekmiyor.

Arter’in güncel programlarına ilişkin daha detaylı bilgiye www.arter.org.tr adresinden erişilebilir. Pazartesi hariç her gün açık olan Arter, Salı-Pazar günleri 11:00-19:00, Perşembe günleri ise 11:00-20:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.