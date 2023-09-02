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        Haberler Dünya Las Vegas'ı sel bastı

        Las Vegas'ı sel bastı

        ABD'nin Las Vegas kentinde fırtına sonrası meydana gelen su baskını hayatı felç etti. Sel nedeniyle bir sürücü araçtan son anda kurtarıldı. Bölgede Cumartesi gününe kadar daha fazla yağmur bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2023 - 10:38 Güncelleme: 02.09.2023 - 10:38
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        • 1

          ABD'de Ulusal Hava Durumu Servisi, Cumartesi gecesine kadar bölgede ani sel uyarısının geçerli olduğunu açıkladı.

        • 2

          Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre, Harry Reid Uluslararası Havaalanı'nın hemen güneyindeki Charleston Bulvarı'nda şiddetli yağış sele yol açtı.

        • 3

          Yerel medyaya göre, Las Vegas Strip'in merkezinin yaklaşık 10 mil kuzeyinde şiddetli su baskını sonrası bir sürücü arabasında mahsur kalırken birçok kişi de araçlarını geçitte bırakarak kendini kurtardı.

        • 4

          Cuma günü erken saatlerde, Las Vegas şehri sakinlerine sabah işe gidip gelirken dikkatli olmalarını ve su basmış bölgelerden geçmemeleri uyarısında bulunuldu.

        • 5

          Ani sel uyarıları, Las Vegas'ın da dahil olduğu Clark County'nin bazı kısımlarının yanı sıra Nevada'daki Nye ve Lincoln ilçelerinin bazı kısımları, California'daki San Bernardino ve Arizona'daki Mohave ilçesi için de verildi.

        • 6

          Ulusal Hava Durumu Servisi, şiddetli yağmurun yanı sıra tehlikeli yıldırımlar ve sert rüzgarların da beklenebileceğini söyledi.

        • 7

          * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

        • 8
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