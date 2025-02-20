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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Larkin, 897 gün sonra milli maça çıktı - Basketbol Haberleri

        Larkin, 897 gün sonra milli maça çıktı

        A Milli Takım'ın yıldız oyuncularından Shane Larkin, 897 gün sonra tekrar milli maça çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 21:09 Güncelleme: 20.02.2025 - 21:09
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        Larkin, 897 gün sonra milli maça çıktı!
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        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) Elemeleri B Grubu'nun 5. haftasında oynanan Türkiye-İtalya maçında tribünlerin tamamı doldu.

        Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki (BGM) 10 bin kapasiteli ana salonda yapılan müsabakaya taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

        BGM'de tribünler Türk bayraklarıyla donatıldı. Kapalı gişe oynanan karşılaşmada taraftarlar ay-yıldızlı bayraklarla milli maç heyecanını yaşadı.

        BAKAN BAK MAÇI İZLEDİ

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "12 Dev Adam"ın İtalya ile yaptığı maçı salonda takip etti.

        Bakan Bak'a Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ile TBF Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti.

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        LARKİN, 897 GÜN SONRA MİLLİ MAÇA ÇIKTI

        A Milli Takım'da Shane Larkin, 897 gün sonra ay-yıldızlı formayı giydi.

        Son olarak İspanya ile 7 Eylül 2022'de yapılan Avrupa Şampiyonası grup aşaması maçında forma giyen Larkin, men cezası ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun bir süre milli takımdan uzak kalmıştı.

        Anadolu Efes'te oynayan 32 yaşındaki basketbolcu, aday kadroya çağrıldığı 2024 Olimpiyat Ön Eleme müsabakalarına katılmaması nedeniyle TBF tarafından 5 maç men cezasına çarptırılmıştı.

        BGM'DE 3. MİLLİ MAÇ

        Basketbol Gelişim Merkezi (BGM), 3. kez milli heyecana sahne oldu.

        Resmi açılışı 29 Eylül 2024'te Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesiyle yapılan BGM'de ilk milli heyecan, 7 Kasım 2024'te A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Romanya ile yaptığı maçta yaşandı.

        Salondaki ikinci milli müsabaka, 22 Kasım 2024'te A Milli Erkek Basketbol Takımı ile Macaristan arasında oynandı. Türkiye-İtalya karşılaşması ise BGM'deki 3. milli randevu olarak kayıtlara geçti.

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