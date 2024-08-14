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        Lara Surol tatilde

        Bir süredir ABD'de yaşayan Lara Surol, Bodrum'daki tatiline devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 17:18 Güncelleme: 14.08.2024 - 17:18
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          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yaşamını ABD'de sürdüren emekli manken Lara Surol, Bodrum'da görüntülendi.

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          Surol, Türkbükü’ndeydi.

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          Ünlü isim, denizin ve güneşin tadını çıkardı.

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          Önce siyah bikinisiyle gazetecilerin objektiflerine yansıyan emekli manken, ardından bikinisini değiştirdi.

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          Lara Surol, leopar desenli bikinisiyle görüntülendiği esnada telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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