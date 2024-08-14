Lara Surol tatilde
Bir süredir ABD'de yaşayan Lara Surol, Bodrum'daki tatiline devam ediyor
Giriş: 14.08.2024 - 17:18 Güncelleme: 14.08.2024 - 17:18
- 1
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yaşamını ABD'de sürdüren emekli manken Lara Surol, Bodrum'da görüntülendi.
- 2
Surol, Türkbükü’ndeydi.
- 3
Ünlü isim, denizin ve güneşin tadını çıkardı.
-
- 4
Önce siyah bikinisiyle gazetecilerin objektiflerine yansıyan emekli manken, ardından bikinisini değiştirdi.
- 5
Lara Surol, leopar desenli bikinisiyle görüntülendiği esnada telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ