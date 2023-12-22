Lara Paşalı'dan Selahattin Paşalı'ya: Kalbimi çalan adam

"BEN BU ÇOCUKLA EVLENECEĞİM" DEDİM



Öte yandan uzun yıllardır aşk yaşayan ikiliden Lara Tümer, daha önce takipçilerinin sorularını yanıtlamıştı. Paşalı ile aynı sınıfta oyunculuk eğitimi aldığını belirten Tümer, şunları söylemişti:



2014 veya 2015 yılıydı. Ben oyunculuk eğitimi alıyordum. Selahattin ile de bir dönem aynı sınıfa denk geldik. Selahattin’i gördüğüm an ben bittim! O zaman dedim ki; 'Ben bu çocukla evleneceğim...'



Fotoğraflar: Instagram