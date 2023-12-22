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        Haberler Magazin Lara Paşalı'dan Selahattin Paşalı'ya: Kalbimi çalan adam - Magazin haberleri

        Lara Paşalı'dan Selahattin Paşalı'ya: Kalbimi çalan adam

        Selahattin Paşalı ile katıldıkları bir ödül töreninde kamera karşısına geçen Lara Paşalı, eşine, "Kalbimi çalan adam" sözleriyle seslendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 08:14 Güncelleme: 22.12.2023 - 08:14
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          Selahattin Paşalı ile Lara Tümer, geçtiğimiz yıl nisanda Bodrum'da evlendi. Çift, ardından temmuz da kızları Pera'ya kavuştu.

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          Mutlu birlikteliklerini sürdüren ikili, kamera karşısına geçti. İlk kez anne ve baba olma sevincini yaşayan çift, katıldıkları ödül töreni gecesinde objektiflere poz verdi.

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          "KALBİMİ ÇALAN ADAM"

          O anları paylaşan Lara Paşalı, eşine "Kalbimi çalan adam" ifadeleriyle seslendi.

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          "BEN BU ÇOCUKLA EVLENECEĞİM" DEDİM

          Öte yandan uzun yıllardır aşk yaşayan ikiliden Lara Tümer, daha önce takipçilerinin sorularını yanıtlamıştı. Paşalı ile aynı sınıfta oyunculuk eğitimi aldığını belirten Tümer, şunları söylemişti:

          2014 veya 2015 yılıydı. Ben oyunculuk eğitimi alıyordum. Selahattin ile de bir dönem aynı sınıfa denk geldik. Selahattin’i gördüğüm an ben bittim! O zaman dedim ki; 'Ben bu çocukla evleneceğim...'

          Fotoğraflar: Instagram

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