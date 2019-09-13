13 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nın 11'inci yarışı olan Türkiye Rallisi’nde ikinci gün büyük bir heyecan yaşandı.
Red Bull sporcularının damga vurduğu günde Esapekka Lappi, liderliği elde etti. Son 6 yılın şampiyonu ve bir diğer Red Bull sporcusu Sebastien Ogier’nin 2.00.11.4’lük derecesiyle ikinci olurken, Thierry Neuville 3. sırada yer aldı. Türkiye Rallisi’nde üçüncü gün 6 etap geçilecek.
Dünya Ralli Şampiyonası’nın 11'inci ayağı olan Türkiye Rallisi’nde ikinci gün heyecanı yaşandı. Üst üste ikinci kez dünyanın en iyi pilotlarının ağırlayan Marmaris’te gerçekleşen 6 etap sonunda Red Bull sporcuları zirvede yer aldı.
İkinci gün sonunda Esapekka Lappi, 1.59.53.7’lik derecesiyle ilk sırayı elde etti. Ralli efsanesi ve Red Bull sporcusu Sebastien Ogier ise 2.00.11.4’lük derecesiyle Fin takım arkadaşının gerisinde 2'nci sırada yer aldı.
Marmaris’te düzenlenen Türkiye Rallisi’nin ikinci gününde İçmeler, Çetibeli ve Ula etapları ikişer kez geçildi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede bir diğer Red Bull sporcusu Belçikalı Thierry Neuville ise 2.00.12.1’lik derecesiyle genel klasmanda 3'üncülüğü elde etti.
Türkiye Rallisi’nde üçüncü günde pilotlar Yeşilbelde, Datça ve Kızlan etaplarını ikişer kez geçecek.
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