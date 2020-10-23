İşte Lalin isminin anlamı

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu yeni doğan kızlarına daha önce fazla duyulmamış bir isim olan Lalin ismini vereceklerini açıkladılar. Bunun üzerine Lalin isminin anlamı merak konusu oldu. Peki Lalin isminin anlamı nedir? Lalin ne demek?

LALİN İSMİNİN ANLAMI

Lalin isminin anlamı eski dilde kırmızı renkli olan anlamına gelmektedir. Yakut kırmızısı anlamını da taşımaktadır. Lalin ismi ayrıca çiçek anlamına da gelmektedir.