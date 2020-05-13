Lahana Salatası nasıl yapılır? Zincir fast food markasının çıtır tavuklarının yanında vazgeçilmez garnitürü olarak verdiği bilinen adıyla Coleslaw olan salatanın kökeni Hollanda’ya dayanmakladır. Koolsla, kool lahana anlamında sla ise salata anlamında kullanılmıştır. Önceden yemek için zincir restoranları tercih etsek de artık evimizde kolayca yapıp yiyebiliyoruz. Çıtır kanat ve baharatlı patates kızartmasıyla samimi olan bu lezzeti yapıp afiyetle midemize indirelim.

Lahana Salatası Malzemeler:

600 gram beyaz lahana (Küçük boylarda bir lahananın yarısı)

2 adet orta boy havuç

1/2 adet küçük boy kuru soğan

Sosu için:

6 yemek kaşığı mayonez

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet taze sıkılmış limon suyu

Beyaz Lahana Salatası Yapılışı:

Lahananın göbek kısmında yer alan sert kısmı çıkarıp beyaz lahanayı ince bir şekilde kıyın.

Kabuklarını soyduğunuz havuçları lahanayla aynı şeklide incecik doğrayın.

Kuru soğanı ince bir şekilde doğrayın.

Tüm malzemeleri derin bir kaba koyun.

Salatanın sosunu hazırlamak için; üzüm sirkesi toz şeker, tuz ve limon suyunu şeker eriyene kadar karıştırın.

Sosun içerisine mayonezi ekleyip karıştırmaya devam edin.

Hazırladığınız sosla sebzeleri harmanlayıp sevdiklerinize sunun.