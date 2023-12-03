Tekirdağ'da sokakta "laf atma" iddiasında öldüresiye dayak!
Tekirdağ'da yolda yürüyen kişi, iddiaya göre "laf atma" nedeniyle çıkan tartışmada iki kişi tarafından öldüresiye darp edildi. Kanlar içinde kalan kişi, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı
Tekirdağ'da, sokak ortasında iki kişi tarafından darp edilen kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay, gece saatlerinde Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Kurt Sokak üzerinde meydana geldi. Yolda yürüyen bir kişi, "laf atma" iddiasıyla tartıştığı iki kişinin saldırısına uğradı.
Tekme ve yumruklu saldırıya uğrayan kişi kanlar içinde kaldı. Saldırganlar, daha sonra olay yerinden kaçtı.
Yaralı vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.