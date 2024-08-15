Lady Gaga imaj değiştirdi
Sarı saçlı haliyle en son Paris Olimpiyatları açılışında sahne alan Lady Gaga, saç rengini değiştirdi
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Lady Gaga, görünümünde büyük bir değişikliğe gitti. Yıllardır platin sarısısı saçlarıyla hafızalarda yer edinen 38 yaşındaki ABD'li şarkıcı, imajını değiştirdi.
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En son geçen ay 2024 Paris Olimpiyatları'nın açılışında Seine Nehri kıyısında sahne şovu sergileyen ve sarışın haliyle seyirci karşısına çıkan Lady Gaga, artık sarı saçlı değil.
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Yedinci albümünü çıkarmaya hazırlanan sanatçı, hayranlarına, onları neyin beklediğine dair ipucu niteliğinde fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
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Lady Gaga'nın yeni fotoğraflarında çarpıcı değişimi dikkat çekti. Sanatçı, simsiyah ve düz saçlarıyla hayranlarının karşısına çıktı.
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Piyano başında bir videosunu da paylaşan Lady Gaga, Bruno Mars baskılı tişörtüyle hayranlarına yeni albümde bir düet olacağı mesajını dolaylı şekilde iletmiş oldu.
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Oyunculukta da başarısını kanıtlayan Lady Gaga, 'Harley Quinn in Joker: Folie à Deux' adlı 2024'ün merakla beklenen filmlerinden birinde Joaquin Phoenix ile başrolde yer aldı. Filmin 4 Ekim'de gösterime girmesi bekleniyor.
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