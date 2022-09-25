Labirent: Alev Deneyleri konusu ne, oyuncuları kim? Labirent: Alev Deneyleri ne zaman çekildi?

ABD yapımı olan Labirent: Alev Deneyleri filminin yönetmenliğini Wes Ball, senaristliğini ise T.S. Nowlin ve James Dashner üstlenmiştir. Oldukça ilgi gören film dün akşam Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu. İşte Labirent: Alev Deneyleri filmi hakkında merak edilenler... LABİRENT: ALEV DENEYLERİ OYUNCULARI KİMLER? Labirent: Alev Deneyleri filminin oyuncu kadrosu şu şekildedir;

Dylan O'Brien rolü Thomas

Thomas Brodie-Sangster rolü Newt

Ki Hong Lee rolü Minho

Kaya Scodelario rolü Teresa Agnes

Rosa Salazar rolü Brenda

Jacob Lofland rolü Aris Jones

Giancarlo Esposito rolü Jorge

Aidan Gillen rolü Janson

Dexter Darden rolü Frypan

Alexander Flores rolü Winston

Barry Pepper rolü Vince

Lili Taylor rolü Mary Cooper

Patricia Clarkson rolü Ava Paige

Alan Tudyk rolü Marcus

Nathalie Emmanuel rolü Harriet

Katherine McNamara rolü Sonya

LABİRENT: ALEV DENEYLERİ KONUSU NE? Labirent: Ölümcül Kaçış'ın devamı olan filmde kurtulmayı başaranları dış dünyada farklı tehlikeler beklemektedir. Kıyamet sonrası manzara karşısında gençler, kendileri için hazırlanan planların ikinci aşamasında olduklarını bilmiyorlardır. Serinin bu bölümünde Thomas ve arkadaşları daha büyük bir mücadele vereceklerdir. LABİRENT: ALEV DENEYLERİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ? 2014 yılında çekilip 2015'te vizyona giren Labirent Alev Deneyleri, James Dashner'ın Labirent: Alev Deneyleri adlı Labirent kitap serisinin ikinci kitabından uyarlanmıştır. Film 2014 yılı Labirent: Ölümcül Kaçış filminin devamı niteliğinde olmakla beraber Labirent film serisinin ikinci filmidir.

