ABD yapımı olan Labirent: Alev Deneyleri filminin yönetmenliğini Wes Ball, senaristliğini ise T.S. Nowlin ve James Dashner üstlenmiştir. Oldukça ilgi gören film dün akşam Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu. İşte Labirent: Alev Deneyleri filmi hakkında merak edilenler...
LABİRENT: ALEV DENEYLERİ OYUNCULARI KİMLER?
Labirent: Alev Deneyleri filminin oyuncu kadrosu şu şekildedir;
- Dylan O'Brien rolü Thomas
- Thomas Brodie-Sangster rolü Newt
- Ki Hong Lee rolü Minho
- Kaya Scodelario rolü Teresa Agnes
- Rosa Salazar rolü Brenda
- Jacob Lofland rolü Aris Jones
- Giancarlo Esposito rolü Jorge
- Aidan Gillen rolü Janson
- Dexter Darden rolü Frypan
- Alexander Flores rolü Winston
- Barry Pepper rolü Vince
- Lili Taylor rolü Mary Cooper
- Patricia Clarkson rolü Ava Paige
- Alan Tudyk rolü Marcus
- Nathalie Emmanuel rolü Harriet
- Katherine McNamara rolü Sonya
LABİRENT: ALEV DENEYLERİ KONUSU NE?
Labirent: Ölümcül Kaçış'ın devamı olan filmde kurtulmayı başaranları dış dünyada farklı tehlikeler beklemektedir. Kıyamet sonrası manzara karşısında gençler, kendileri için hazırlanan planların ikinci aşamasında olduklarını bilmiyorlardır. Serinin bu bölümünde Thomas ve arkadaşları daha büyük bir mücadele vereceklerdir.
LABİRENT: ALEV DENEYLERİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
2014 yılında çekilip 2015'te vizyona giren Labirent Alev Deneyleri, James Dashner'ın Labirent: Alev Deneyleri adlı Labirent kitap serisinin ikinci kitabından uyarlanmıştır. Film 2014 yılı Labirent: Ölümcül Kaçış filminin devamı niteliğinde olmakla beraber Labirent film serisinin ikinci filmidir.
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