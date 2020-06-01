La Liga yönetiminden yapılan açıklamada sezonun kaldığı yerden 11 Haziran'da Sevilla - Real Betis derbisiyle perdelerini açacağı belirtildi. Yaklaşık 2,5 aydır koronavirüs önlemleri sebebiyle ertelenen İspanya Ligi'nde sezon finalinin ise 19 Temmuz'da yapılacağı belirtildi.

Sezon sonuna 11 hafta kala La Liga'da Barcelona 58 puanla lider durumda bulunurken Real Madrid 56 puanla ikinci, Sevilla 47 puanla üçüncü sırada yer alıyor.