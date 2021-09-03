La Casa De Papel'in 5. sezonu başlıyor! Yeni sezon fragmanı ve bölüm isimleri açıklandı...

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Netflix'in her sezonu ayrı bir merakla takip edilen fenomen dizisi La Casa De Papel, 5. sezonuyla hayranlarına veda edecek. Netflix, "Soygun sona eriyor." diyerek Profesör ve ekibinin sona yaklaştığını duyurmuştu.

Final sezonunun ilk 15 dakikası yayınlandı. Kısa sürede YouTube'da trendler sıralamasına giren video, 2 milyon 600 binden fazla izlendi.

3 Eylül'de yayınlanması beklenen dizinin 5. sezon bölüm isimleri de belli oldu. Cuma günü izleyiciyle buluşacak 5 bölümün ardından geriye kalanlar aralık ayında devam edecek.

İşte dört gözle beklenen La Casa de Papel 5. sezon bölüm isimleri...

1. Bölüm: Yolun Sonu

2. Bölüm: Reenkarnasyona İnanır Mısın?

3. Bölüm: Hayat Dizisine Hoş Geldiniz

4. Bölüm: Cennette Bir Yer

5. Bölüm: Yaşanacak Hayatlar