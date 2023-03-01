'La Bohème' yeniden seyirciyle buluşuyor

Geçtiğimiz ay prömiyer yapan İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sahnelediği 'La Bohème' Operası 4-11-16 Mart tarihlerinde, Atatürk Kültür Merkezi'nde yeniden sanatseverlerle buluşacak.

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İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sahnelediği 'La Bohème' Operası, 4 / 11 /16 Mart 2023 tarihlerinde, Atatürk Kültür Merkezi - Türk Telekom Opera Salonu’nda sahneleniyor. Geçtiğimiz ay prömiyer yapan ve büyük beğeni toplayan 'La Bohème' Operası, besteci Giacomo Puccini’nin (1858 – 1924) başyapıtlarından biri olarak kabul ediliyor. Puccini’nin muhteşem müziği ve gerçek bir öyküye dayanan konusu ile bu dramatik ve romantik opera, dünyada en çok sahnelenen ve sevilen operaların arasında sayılıyorr. Eeserin librettosu Luigi Illica ve Giuseppe Giacosa tarafından kaleme alınmış.

İtalyanca seslendirilen eseri, Evin Atik sahneye koyuyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı İbrahim Yazıcı yönetiyor. Eserde Dekor tasarımı Çağda Çitkaya’ya, kostüm tasarımı Sevtaç Demirer’e, ışık tasarımı Serkan Şentürk’e ait. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu’nu Paolo Villa ve çocuk korosunu Sercan Gazeroğlu yönetiyor. Eserin koreografisi ise Şebnem Şenel’e ait. Eserde; “Mimì” rolünde; Ceren Aydın, Gülbin Günay, Ayten Telek, Hande S. Ürben; “Rodolfo” rolünde; Caner Akın, Berk Dalkılıç, Erdem Erdoğan, Bülent Külekçi; “Marcello” rolünde; Caner Akgün, Alper Göçeri, Murat Güney; “Musetta” rolünde Dilruba Bilgi, Özgecan Gençer, Anna Sirel Etyemez, Evren Işık Yasemin; “Colline” rolünde; Göktuğ Alpaşar, Kenan Dağaşan, Zafer Erdaş, Mithat Karakelle; “Schaunard” rolünde; Şahin Dedeman, Alp Köksal, Burak Kul dönüşümlü olarak rol alacaklar.

La Bohème Operası; Fransa'daki 1830 ve 1848 devrimleri arasındaki dönemde siyasal ve toplumsal yaşamın, özellikle de bohem yaşamın tüm izlerini taşıyan bir reji anlayışı ile sahneleniyor.

La Bohème'in konusu:

Paris’de, Noel arifesinde dokunaklı bir aşk hikayesinin anlatıldığı eserde; Bohem hayatı yaşayan bir grup arkadaş, geçimlerini sanat eserleri yaratarak kazanmaktadır. Şair Rodolfo, terzi Mimì’ye aşık olmuştur; ressam Marcello’nun da şarkıcı Musetta ile çalkantılı bir ilişkisi vardır. Her şeye rağmen iki çift de mutlu oldukları zamanlarda, birlikte hayatın ve aşkın tadını çıkarmaya çalışırlar. Ancak, Mimì’nin sağlık durumunun oldukça kötü olduğu anlaşılınca, Rodolfo onun bu hastalıktan öleceğini kabul etmekte zorlanır. Rodolfo ve Mimì ayrılır ve aylar sonra Musetta, Mimì’nin durumunun ağırlaştığını fark ederek onu Rodolfo ve Marcello’nun yaşadığı eve getirir. Rodolfo hemen onu içeri alır ve sağlığına kavuşması için elinden geleni yapmaya çalışır. Ancak artık çok geçtir. Birbirlerine aşklarını ilan ettikten hemen sonra Mimì hastalığına yenik düşer.

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