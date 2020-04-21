21 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
L Carnitine; vücut tarafından doğal yolla üretilen ve yağ oksidasyonu denilen ve bir süreçle, yağın enerjiye dönüşmesini sağlayan ikincil bir amino asittir. L carnitine aynı zamanda çeşitli hastalıkların önünü açan oksidatif strese karşı azalma sağlar. Vücudumuz L Carnitine’i karaciğer ve böbreklerde üretir, kas, kalp, beyin ve spermde depolar. Üretilen bu Carnitine yeterlidir. Ancak bazılarında yeterli üretim yapmayarak, dokulara taşınması sağlanmayabilir.
L Carnitine’nin Faydaları Nelerdir;
Hastalıkların oluşma ve gelişme sürecini hızlandıran serbest radikallere karşı vücudu korumaya çalışan L Carnitine; beslenme bozukluğu, kalp damar hastalığı ve diyabet hastalığında korunma süreci sağlar.
L Carnitine, anjin hastalarının göğüs ağrısı çekmeden egzersiz yapmalarını sağlar. Ancak L Carnitine almak için öncelikle doktora başvurmak ve tavsiye almak gereklidir.
Yaşanan kalp krizi sonrasında LCarnitine alımı, 2.kalp krizi riskine karşı koruma sağlıyor ancak bunun için kesin sonuçlar mevcut olmadığından hekim tavsiyesiyle hareket etmek gereklidir.
Damar sertleşmesi, periferik damar hastalığı, bacaklarda oluşan kramplar ve oluşan ağrıların ve belitilerin azalmasında LCarnitinekullanmı etkili olabiliyor.
L Carnitine;diyabetik nöropatide kol,bacak ve ayaklarda beliren his kaybı ve ağrıların giderilmesinde fayda sağlıyor. Ayrıca zedelenmiş sinirlerin tedavisine etki ediyor ancak bu konuda kesin bilgiler için hala araştırılmalar sürmektedir.
Alzhemier için L Carnitine etkisi, araştırılmakta ancak yeterli sonuçlar elde edilmediği için kesin bilgiler verilememektedir.
L Carnite üretimi böbrekler tarafından sağlandığı için böbrek hastaları için hekim önerisiyle takviye alınması gerekebilir.
L Carnitine eksikliği erkeklerde sperm sayısını azalttığı için takviye alınması önemli olabilir.
Diyabet hastalığı ya da prostat ameliyatı sonunda sertleşme sorunu yaşayan erkekler, L Carnitine kullanarak bu sorunu çözme imkanına kavuşabilirler.
Hipertroidi olan hastaların yaşadığı sinirlilik, uykusuzluk, titreme ve çarpıntı gibi hallerde etkilerin azaltılması için hekime danışarak L Carnitine kullanabilirler.
L Carnite kullanımı sonunda, zayıflamak için fayda sağladığı yönünde yapılan araştırmalar, böyle bir ihtimalin olmadığını ortaya çıkarmıştır.
L Carnitine’nin bulunduğu gıdalar; kırmızı et, süt ürünleri ve özellikle kuzu etinde mevcuttur. Ayrıca kuşkonmaz, balık, kümes hayvanları, avokado ve buğdayda da bulunmaktadır.
L Carnitine’nin fazla alınımı sonucunda oluşan zararları
L Carnitine günde 3 gramdan fazla tüketildiğinde;
Hamilelikte yan etkisi olup olmadığı konusunda kesin kanıtlar yoktur ancak risk almamak için kullanmak için hekim önerisi dikkate alınmalıdır.
Damar sertliği sorunu yaşayanlar, hipotroidi olanlar, siroz, karaciğer ve böbrek hastaları, yüksek tansiyonu olanlar hekim tavsiyesi olmadan kullanmamalıdırlar.
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