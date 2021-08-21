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Kylie Jenner hamile! Travis Scott ikinci kez baba oluyor - Magazin haberleri

Kylie Jenner hamile!

Kylie Jenner ve Travis Scott, ikinci kez bebek heyecanı yaşıyor. Üç yıl önce kızı Stormi'yi dünyaya getiren ünlü yıldızın hamile olduğu konuşuluyor. Uzun süreli ayrılığından yeniden barışan çiftten Jenner'ın kaç aylık hamile olduğu ise henüz bilinmiyor

21.08.2021 - 10:12 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Ekim 2019'de ilişkilerini noktaladıklarını duyuran Kylie Jenner ve Travis Scott, yaklaşık 2 yıllık aranın ardından barışmıştı. Geçtiğimiz haziran ayında, kızları Stormi ile birlikte bir bağış gecesine katılan çift, ilişkilerine yeniden şans verdiklerini duyurmuştu.

  • AİLEYE YAKIN KAYNAKLAR AÇIKLADI: HAMİLE!

    Ünlü çiftten sürpriz bir haber daha geldi. 24 yaşındaki Jenner hamile olduğu iddia edildi. People dergisine konuşan aileye yakın kaynaklar ise, ünlü yıldızın karnının belirginleşmeye başladığını söyledi. Jenner'ın kaç aylık hamile olduğu ve bebeğin ne zaman dünyaya geleceği ise henüz bilinmiyor.

  • "19'UNCU TORUNUM GELİYOR"

    Kylie Jenner'ın, cinsiyet değiştirdikten sonra Bruce Jenner adının yerine Caitlyn Jenner ismini alan babası önceki gün Califonia'da bir oyuncak mağazasını ziyaret etmişti. Gazetecilere 19'uncu torununun yolda olduğunu söyleyen Caitlyn Jenner bu açıklaması iddiaları daha da güçlendirdi.

  • 4 ÇOCUK İSTİYOR

    Kylie Jenner, üç çocuk daha dünyaya getirmek istediğini söylemişti. Jenner, "Ama bunu ne zaman yapacağımı, yarın mı yoksa 7 yıl sonra mı bilmiyorum" diye konuşmuştu.

    "BEBEK PLANIM YOK"

    Jenner, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda, "Arkadaşlarımın hepsi Stormi'nin bir kardeşinin olması için bana baskı yapıyor ama böyle bir planım yok" demişti.

  • Travis Scott ile Kylie Jenner'ın aşkları 2017 yılında başladı. Kylie, Tyga ile ayrıldıktan sonra Scott ile yeni bir aşka yelken açtı. Jenner ile Scott, ilk olarak Coachella Festivali'nde birlikte eğlenmiş ve aşkları belgelenmişti.

    'AÇIK İLİŞKİ'YE YALANLAMA

    Geçtiğimiz mayıs ayında Kylie Jenner ile 29 yaşındaki Travis Scott'ın "açık ilişki" yaşadığı iddia edilmişti. Fakat, çift bu iddiayı yalanladı.

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