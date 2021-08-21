Kylie Jenner hamile!

4 ÇOCUK İSTİYOR

Kylie Jenner, üç çocuk daha dünyaya getirmek istediğini söylemişti. Jenner, "Ama bunu ne zaman yapacağımı, yarın mı yoksa 7 yıl sonra mı bilmiyorum" diye konuşmuştu.

"BEBEK PLANIM YOK"



Jenner, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda, "Arkadaşlarımın hepsi Stormi'nin bir kardeşinin olması için bana baskı yapıyor ama böyle bir planım yok" demişti.