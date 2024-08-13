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        Haberler Spor Futbol İspanya Kylian Mbappe idmanı bırakıp Arda Güler'e koştu: Çok kalitelisin! - Futbol Haberleri

        Kylian Mbappe idmanı bırakıp Arda Güler'e koştu: Çok kalitelisin!

        Real Madrid'in dev transferi Kylian Mbappe, Arda Güler'e övgü dolu sözler söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 12:35 Güncelleme: 13.08.2024 - 12:36
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          2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda sergilediği performansla dikkatleri tekrar üzerine çeken Arda Güler, Real Madrid'le yeni sezona hazırlanırken adından söz ettirmeye devam ediyor.

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          El Clasico'ya damga vurmuştu

          Real Madrid, ABD hazırlık kampının ikinci dostluk maçında Barcelona ile karşılaşmış ve maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 1 asist yapmıştı. 1 golü de sayılmayan yıldız futbolcu maç boyunca sahada kalmıştı.

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          Arda Güler, yeni transfer Endrick ile birlikte son oynanan Chelsea maçının kadrosunda ise dinlendirildikleri için yer almadı.

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          Kylian Mbappe'yi etkiledi

          Yeni sezon öncesi yeteneklerini sergileyen Arda Güler, takımının antrenmanında da Fransız yıldız Kylian Mbappe'yi etkilemeyi başardı.

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          İspanyol basınından Defensa Central'e göre; Arda Güler ve Kylian Mbappe Real Madrid antrenmanlarına damga vuruyorlar.

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          Carlo Ancelotti'nin idmanda Vinicius, Mbappe ve Arda Güler'i hücum üçlüsü olarak denemesi sonrası dikkat çeken bir an yaşandı.

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          Şaşkınlığını gizleyemedi

          Antrenmanda Arda Güler'le oldukça iyi anlaşan Mbappe, genç yeteneğin pasıyla bir gol de kaydetti.

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          Bu olay sonrası idmana verilen arada Arda'nın yanına giden Mbappe şu sözleri dile getirdi: "Çok kalitelisin, şaşırdım!"

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          Ancelotti'nin iki ismin uyumunu görmesinin ardından Atalanta maçında Arda Güler ve Kylian Mbappe'den oluşan bir hücum hattını denemesi de bekleniyor.

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          Geçtiğimiz sene yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sezonu iyi bir noktada altı golle bitirmişti.

          Daha sonra A Milli Futbol Takımımız ile EURO 2024'e katılan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, Almanya'da düzenlenen turnuvayı da 1 gol 2 asistle tamamlayarak dikkatleri üzerine çekti.

          Turnuva başlamadan önce piyasa değeri 30 milyon euro olan Arda'nın turnuva bittikten sonraki güncel piyasa değeri ise 45 milyon euro oldu.

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