Kylian Mbappe idmanı bırakıp Arda Güler'e koştu: Çok kalitelisin!
Real Madrid'in dev transferi Kylian Mbappe, Arda Güler'e övgü dolu sözler söyledi
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda sergilediği performansla dikkatleri tekrar üzerine çeken Arda Güler, Real Madrid'le yeni sezona hazırlanırken adından söz ettirmeye devam ediyor.
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El Clasico'ya damga vurmuştu
Real Madrid, ABD hazırlık kampının ikinci dostluk maçında Barcelona ile karşılaşmış ve maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 1 asist yapmıştı. 1 golü de sayılmayan yıldız futbolcu maç boyunca sahada kalmıştı.
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Arda Güler, yeni transfer Endrick ile birlikte son oynanan Chelsea maçının kadrosunda ise dinlendirildikleri için yer almadı.
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Kylian Mbappe'yi etkiledi
Yeni sezon öncesi yeteneklerini sergileyen Arda Güler, takımının antrenmanında da Fransız yıldız Kylian Mbappe'yi etkilemeyi başardı.
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İspanyol basınından Defensa Central'e göre; Arda Güler ve Kylian Mbappe Real Madrid antrenmanlarına damga vuruyorlar.
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Carlo Ancelotti'nin idmanda Vinicius, Mbappe ve Arda Güler'i hücum üçlüsü olarak denemesi sonrası dikkat çeken bir an yaşandı.
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Şaşkınlığını gizleyemedi
Antrenmanda Arda Güler'le oldukça iyi anlaşan Mbappe, genç yeteneğin pasıyla bir gol de kaydetti.
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Bu olay sonrası idmana verilen arada Arda'nın yanına giden Mbappe şu sözleri dile getirdi: "Çok kalitelisin, şaşırdım!"
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Ancelotti'nin iki ismin uyumunu görmesinin ardından Atalanta maçında Arda Güler ve Kylian Mbappe'den oluşan bir hücum hattını denemesi de bekleniyor.
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Geçtiğimiz sene yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sezonu iyi bir noktada altı golle bitirmişti.
Daha sonra A Milli Futbol Takımımız ile EURO 2024'e katılan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, Almanya'da düzenlenen turnuvayı da 1 gol 2 asistle tamamlayarak dikkatleri üzerine çekti.
Turnuva başlamadan önce piyasa değeri 30 milyon euro olan Arda'nın turnuva bittikten sonraki güncel piyasa değeri ise 45 milyon euro oldu.