Kylian Mbappe'den Arda Güler sözleri
Real Madrid'in yeni yıldızı Kylian Mbappe'nin Arda Güler ile ilgili sözleri gündem oldu
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Geçtiğimiz sene yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sezonu iyi bir noktada altı golle bitirmişti.
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Daha sonra A Milli Futbol Takımımız ile EURO 2024'e katılan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, Almanya'da düzenlenen turnuvayı da 1 gol 2 asistle tamamlayarak dikkatleri üzerine çekti.
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Turnuva başlamadan önce piyasa değeri 30 milyon euro olan Arda'nın turnuva bittikten sonraki güncel piyasa değeri ise 45 milyon euro oldu.
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Arda Güler, Real Madrid'in ABD'de AC Milan ile oynadığı hazırlık maçına ilk 11'de başladı.
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45 dakika sahada kalan millî futbolcu, kaliteli pasları ve klas hareketleriyle dikkatleri üzerine çekti. Arda, devre arasında yerini takımın bir başka genç oyuncusu olan Nico Paz'a bıraktı.
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Öte yandan Real Madrid'in yeni transferi Kylian Mbappe'den sürpriz bir Arda Güler yorumu geldi.
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Real Madrid'in kampını yakından takip eden İspanyol haber sitesi Defensa Central'de yer alan haberde, Fransız golcünün Arda'yı övdüğü bildirildi.
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Kylian Mbappe'nin, maç hakkında konuşurken kulüptekilere Arda ile ilgili, "Onu çok iyi gördüm, Avrupa Şampiyonası'nda beni zaten etkilemişti ama Madrid için tam bir oyuncu gibi görünüyor!" dediği belirtildi.
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