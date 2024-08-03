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        Haberler Dünya Amerika Trump, Harris ile 4 Eylül'de canlı yayında tartışmayı kabul etti | Dış Haberler

        Trump, Harris ile 4 Eylül'de canlı yayında tartışmayı kabul etti

        ABD Başkanlık yarışı tam gaz devam ederken, Donald Trump ile Kamala Harris 4 Eylül'de canlı yayında karşı karşıya gelecek. Trump, "Kamala Harris ile 4 Eylül'de karşı karşıya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum dedi. Diğer yandan Başkan Yardımcısı Harris ise seçimde Demokratların adayı olmayı garantiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 11:30 Güncelleme: 03.08.2024 - 11:30
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        ABD'de eski Başkan ve Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump, 5 Kasım başkanlık seçimi öncesi Demokratların adayı Kamala Harris ile 4 Eylül'de canlı yayında karşı karşıya gelmeyi kabul etti.

        Trump, Truth Social hesabındaki paylaşımda, muhtemel rakibi Harris ile 4 Eylül Çarşamba günü canlı yayın tartışmasını kabul ettiğini açıkladı.

        Fox News'in ev sahipliğinde gerçekleşecek tartışmanın Pensilvanya'da bir sahada olacağını duyuran Trump, "Tartışma moderatörleri Bret Baier ve Martha MacCallum olacak. Kurallar ise 'Uykucu Joe' (ABD Başkanı Joe Biden) ile yaptığımız tartışmayla aynı kalacak." ifadelerini kullandı.

        Trump, tartışmanın "bir saha dolusu insan" önünde yapılacağını belirterek, "Biliyorsunuz Demokratlar yenilgisini kabul eden bir adayı gayri resmi yolla yenisiyle değiştirdi. Bu daha önce hiç yapılmadı ve bunu demokrasiye bir tehdit olarak görüyorum. Ancak bu 'darbenin' sonuçlarıyla yüzleşmeye hazırım. Tartışmada Joe'yu 'çılgın Kamala' ile değiştirmeye de hazırım." ifadelerine yer verdi.

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        Biden ile "mücadelede" yüz milyonlarca dolar, zaman ve emek harcadığını ifade eden Trump, "Şimdi sahaya yeni bir aday attılar. Adil değil ama durum ortada. Aday kim olursa olsun kötü politikaları aynı ve bu da 4 Eylül'de açık bir şekilde ortaya çıkacaktır. Kamala Harris ile 4 Eylül'de karşı karşıya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Harris ise Fox News'in teklifine henüz cevap vermedi.

        HARRİS ADAY OLMAYI GARANTİLEDİ

        Bu arada, Başkan Yardımcısı Harris ise seçimde Demokratların adayı olmayı garantiledi.

        Demokrat Parti Ulusal Komitesi Başkanı Jaime Harrison, Harris'in partinin başkanlık seçimindeki adayı olabilmesi için gereken yeterli delege sayısına ulaştığını duyurdu.

        Demokrat Partinin başkan adayı, 19-22 Ağustos tarihlerinde Chicago kentinde yapılacak parti kongresinde resmi olarak belirlenecek.

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