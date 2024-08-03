Animasyonu canlı çekimle birleştiren 10 unutulmaz film

CHRISTOPHER ROBIN (2018)



Yatılı okula gitmeden önce başta Winnie olmak üzere çocukluk oyuncaklarıyla vedalaşırken tanıdığımız Christopher Robin’ın yetişkin hali (Ewan McGregor), rekabet nedeniyle işkoliğe dönüşen bir beyaz yakalı olarak çıkıyor karşımıza. Oyuncak ayı Winnie yıllar sonra, Robin'in ruhunu kurtarmak için dönüyor. Winnie sadece çocukluk yıllarının değil, bir çocuğun naif bakış açısının da temsilcisi. Bu yüzden Winnie, Robin'in bilinçdışından gelen imdat çağrısı gibi… Filmin en çarpıcı imgesi takım elbiseli bir adamın çocukluk oyuncaklarıyla Londra caddelerinde dolaşması... Yönetmen Marc Forster animasyon ve canlı çekimleri birleştirme açısından teknik olarak gayet iyi bir iş var koyuyor ortaya. “Christopher Robin” yetişkinlere ve çocuklara hitap ediyor ama mesaj daha çok yetişkinlere yönelik: Çocukluğunuzu unutmayın, ara sıra “hiçbir şey yapmama”nın keyfini çıkarın ve sevdiklerinizle birlikte tatile gitmeyi ihmal etmeyin.