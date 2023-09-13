KYK yurt yedek başvuru tarihleri: 2023-2024 KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir?
KYK yedek yurt yedek başvuruları araştırması sıklaştı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuru sonuçları Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın açıklamasıyla belli oldu. İlk etapta yerleşemeyen öğrenciler "KYK yurt yedek ne demek, başvuruları ne zaman?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, "KYK yedek sırası ne zaman gelir?" sorusunun yanıtına ilişkin ayrıntılar...
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Üniversite öğrencilerinin büyük bir heyecanla beklediği KYK yurt başvuru sonuçları, 13 Eylül itibarıyla erişime açıldı. Sonuçların duyurulmasıyla ilk aşamada yedeğe kalanlar "KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir ve başvurular ne zaman?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2023-2024 dönemi KYK yurt yedek alımları ile ilgili detaylar...
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KYK YURT YEDEK SIRASI NE DEMEK?
KYK yurt başvurularında adayların maddi durumu başta olmak üzere çeşitli kriterler değerlendiriliyor. Değerlendirmelerin ardından asil sıra ve yedek sıra belirleniyor.
Asil sıradaki adaylar doğrudan kayıt yaptırma hakkı elde ederken yedek sıralamada bulunan öğrenciler sıra bekliyor. Kayıt hakkı olup kayıt yaptırmayan kişiler ve yurttan ayrılan kişiler olduğunda KYK yedek sırasında yer alan öğrencilerin sırayla yurda yerleştirme işlemleri yapılıyor.
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KYK YEDEK SIRASI NASIL ÖĞRENİLİR?
Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanmaktadır. Sonuçların https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden takip edilmesi gerekmektedir.
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KYK YURT YEDEK SIRASI NE ZAMAN GELİR?
Asil kayıt hakkı bulunan öğrenciler KYK yurt kayıt işlemlerini 16 Eylül'e kadar gerçekleştirecekler. KYK yurt kayıtlarının tamamlanmasının ardından boş kontenjanlar netlik kazanacak. Yedek sırada olan öğrencilere sırayla kayıt hakkı tanınanacak.