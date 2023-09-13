Üniversite öğrencilerinin büyük bir heyecanla beklediği KYK yurt başvuru sonuçları, 13 Eylül itibarıyla erişime açıldı. Sonuçların duyurulmasıyla ilk aşamada yedeğe kalanlar "KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir ve başvurular ne zaman?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2023-2024 dönemi KYK yurt yedek alımları ile ilgili detaylar...