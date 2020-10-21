KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman?

Kredi ve Yurtlar Kurumu ( KYK) yurt ve burs başvuruları geçtiğimiz yıl 19-26 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılmıştı. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle hala başlamayan başvurular için öğrenciler merakta. İşte konuyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın son açıklaması...

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Twitter üzerinden bir açıklama paylaştı.

İşte o açıklama; "GSB Yurtları, öğrenim kredileri ve burs başvuruları ile ilgili gelişmeler sosyal medya hesaplarımız ve Web sitemizde duyurulacaktır. Farklı kaynaklara itibar etmeyiniz. Yurt başvuru tarihleri Yükseköğretim Kurulu ve Bilim Kurulu'nun kararları doğrultusunda belli olacaktır."

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK burs ve kredi başvuruları tarihi henüz belli olmadı. Burs başvuruları, üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınıyor. Buna göre, YKS ve DGS yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından başvuruların başlaması bekleniyor.