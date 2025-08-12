Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam KYK yurt ve burs başvuruları 2025-2026: KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman başlayacak, kredi- burs ve yurt başvuru şartları nelerdir?

        2025 2026 GSB KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman başlayacak, şartları nelerdir?

        Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve öğrenim kredisi başvuruları merak ediliyor. Üniversiteyi şehir dışında okuyacak olan öğrenciler için KYK yurtları barınma açısından büyük önem taşıyor. KYK yurt başvuruları YURTKUR resmi sitesi üzerinden duyurulacak olup başvurular e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvurular için YURTKUR'dan gelecek açıklama bekleniyor. Peki KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? 2025-2026 GSB KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman başlayacak, şartları nelerdir?

        Giriş: 12.08.2025 - 09:37 Güncelleme: 12.08.2025 - 10:29
          Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gerçekleştirilecek yerleştirme işlemleri ardından KYK burs başvurusu e-devlet üzerinden gerçekleşecek. KYK burs başvurusu için geri sayım başladı. Konuyla ilgili GSB açıklamaları takip ediliyor. Peki KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman başlayacak, şartları nelerdir?

          KYK BURS VE YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

          YKS tercihleri bu yıl 1-11 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. YKS tercih sonuçları açıklandıktan sonra yurt başvurularının başlaması bekleniyor.

          Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK yurt ve burs başvuru tarihleri ile ilgili olarak henüz bir açıklamada bulunmadı.

          KYK yurt ve burs başvuruları farklı tarihlerde alınmaktadır. Geçtiğimiz yıllardaki uygulamalara göre başvuru işlemlerinin ekim ya da kasım aylarında başlaması bekleniyor.

          KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

          Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

          KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

          Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

