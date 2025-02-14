Gençler hem spor yapacak hem kazanacak

Projeyle haftalık en fazla kırk saat görev alarak harçlıklarını çıkaran ve yurt işleyişine katkı sunan gençler, kamuda staj niteliğinde görev alarak iş hayatına ilk adımı yurdun güvenli ortamında atmış olacak. Her gün beş dakikalık spor egzersizinin ardından göreve başlayan gençler, aynı zamanda sporu hayatlarının bir parçası haline getirmiş olacak.

Bugüne kadar Yurt Time Spor Projesi'ne katılanlar üzerinde yapılan saha araştırmalarında gençler, projenin kendilerine günlük spor yapma alışkanlığı, kamuda görev alma tecrübesi, sosyal çevre ve sorumluluk bilinci kazandırdığını, bütçelerini yönetme konusunda katkıda bulunduğunu ifade ederek projeden memnuniyetlerini dile getiriyor.