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        Haberler Bilgi Yaşam KYK yurt açılış tarihi 2024-2025: GSB KYK yurtları ne zaman açılıyor?

        KYK yurt açılış tarihi 2024-2025: GSB KYK yurtları ne zaman açılıyor?

        2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuruları ile ilgili beklenen açıklama geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu. Bu gelişme sonrası binlerce öğrenci KYK yurtlarının ne zaman açılacağını sorgulamaya başladı. Peki, GSB KYK yurtları ne zaman açılıyor? 2024-2025 KYK yurt açılış tarihi belli oldu mu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 11:17 Güncelleme: 20.08.2024 - 11:17
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        • 1

          2024 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları başladı. Akabinde ise farklı şehirde üniversite kazanan öğrencilerin gözü yurt başvurularına çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı son dakika açıklamasıyla GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu. Bu noktada KYK yurtları açılış tarihi merak konusu oldu. Peki, 2024-2025 GSB KYK yurtları ne zaman açılıyor?

        • 2

          2024-2025 KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

          2024-2025 KYK yurtlarının açılış tarihi henüz netlik kazanmadı.

          KYK yurt başvurularının tamamlanmasının ardından sonuçlar ilan edilecek. Sonuçların ardından ise yurtların açılış tarihinin netleşmesi bekleniyor.

          Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

        • 3

          KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI!

          2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuruları başladığı.

          Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024-2025 akademik yılında, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladığını bildirdi.

          Öğrenciler, GSB yurt başvurularını 24 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.

        • 4

          BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

          Başvuru sırasında öğrencilerden sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin beyanları alınacak. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra 12 farklı kamu kurum ve kuruluşuyla koordineli biçimde öğrencilerin beyanları değerlendirilecek ve başvurular sonuçlandırılacak.

          Yerleştirme sürecinde ailenin gelir ve sosyal durumu ile başarı kriterleri baz alınarak öğrencinin durumu tespit edilecek.

        • 5

          Başvuru beyanlarının doğruluğu, Yükseköğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler, Sağlık, Adalet ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nca inceleyecek.

        • 6
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