KYK ek yurt kayıt ekranı 2024-2025: KYK ek yurt kayıtları nasıl yapılır, ilk kayıt ücreti ne kadar?
Üniversitelere ek kontenjan ve özel yetenekle yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler ile yüksek lisans/doktora öğrencilerinin GSB Yurt başvuru sonuçları açıklandı. Akabinde ise Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yurt kayıt işlemleri başladı. Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet kapısı üzerinden taahhütname onayının verilmesi gerekiyor. Peki KYK ek yurt kayıtları nasıl yapılır, ilk kayıt ücreti ne kadar? İşte 2024-2025 KYK ek yurt kayıt ekranı…
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Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ek yurt başvuru sonuçları açıklandı. Ek kontenjanla üniversitelere yerleşen öğrencilerin, hangi yurda kayıt hakkı kazandıklarını öğrendi. 2024-2025 eğitim öğretim yılı KYK ek yurt kayıtları da başladı. Kayıt işlemleri, e-Devlet üzerinden yapılacak olup son tarih 13 Ekim Pazar günü olarak belirlendi. Peki, GSB KYK ek yurt kayıtları nasıl ve nereden yapılır, ilk kayıt ücreti ne kadar? İşte 2024-2025 KYK ek yurt kayıt ekranı ve ücreti hakkında detaylar…
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KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI!.
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, ek kontenjanla üniversitelere yerleşen öğrencilerin 2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB Yurt başvuru sonuçları açıklandı.
Üniversitelere ek kontenjan ve özel yetenekle yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler ile yüksek lisans/doktora öğrencileri, GSB Yurt başvuru sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.
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KYK EK YURT KAYITLARI BAŞLADI!
Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini 13 Ekim Pazar günü saat 23.00'e kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.
Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet'te yer alan taahhütnamenin onaylanması şartı aranıyor.
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KYK YURT KAYITLARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
KYK yurt kayıtları, e-Devlet Kapısı üzerinden yapılıyor. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.
Ziraat Bankasının Şube, ATM, internet Bankacılığı veya E-Ödeme (https://kyk.ziraatbank.com.tr/) yollarından herhangi birini kullanarak ilk kayıt ücretinizi yatırınız.
Ücretinizi yatırdıktan sonra E-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr) kapısı üzerinden "Yurt Kayıt İşlemleri" menüsü altında bulunan "Yurt Taahhütname" Onayınızı yapınız.
Bu işlemleri tamamladığınızda yurt kayıt işlemleriniz tamamlanacaktır.
Akademik takviminize göre yurdunuza gidebilirsiniz. Sonuç belgenizde belirtilmiş ise ibraz etmek zorunda olduğunuz belgeleri yurt müdürlüğüne teslim ediniz.
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2024-2025 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?
2024-2025 yeni eğitim ve öğretim dönemi için KYK yurt ücretleri şöyle:
1. TİP 517,50 ₺
2. TİP 607,50 ₺
3. TİP 607,50 ₺
4. TİP 720 ₺
5. TİP 765 ₺
6. TİP 855 ₺
KKTC 1.125 ₺
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YEDEK YERLEŞTİRMELER DEVAM EDECEK
Yedek sırası bekleyen öğrenciler için yerleştirmeler devam edecek. Yurtlara yerleşmek isteyen öğrencilerin her hafta güncellenen yedek sırasını takip etmesi gerekiyor.
Kayıt işlemlerinde sorun yaşayan öğrenciler, 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472) üzerinden yardım talep edebilecek.
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KYK YURT TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ
KYK yurtları 6 farklı tipte bulunuyor. İşte, yurt tipleri:
1. tip ve 2. tip yurtlar genellikle 6-8 öğrencilik odalardan oluşuyor. Tip 1-2 KYK yurdunda kalan öğrencilerin barınma, yemek ve güvenlik ihtiyaçları karşılanıyor. Bu yurtta sabah kahvaltısı ve akşam yemeği bulunuyor.
3. tip ve 4. tip: KYK yurtlarında oda büyüklüğüne göre kişi sayısı 2-4 kişi olarak değişebiliyor. Odalarda çalışma masası, buz dolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır. Banyo ve tuvalet ortak kullanım alanı olabiliyor.
5. tip ve 6. tip: KYK yurtları diğer tiplere göre en yüksek yurt ücreti ve depozito ücretine sahiptir ve bu yurtlarda odalar 1, 2 ve 3 kişiliktir. 5 ve 6. tip yurtlarda tuvalet ve banyolar her odada bulunuyor.