Pek çok öğrencinin gündeminde yer alan KYK burs ve kredi ödemeleri için süreç yaklaşıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından tahsis edilen KYK burs ve kredi ödemeleri, öğrenciler tarafından Ziraat Bankası üzerinden çekilebilecek. KYK burs ve kredi ödemelerini 3 aylık geri ödemeli alacak olan öğrencileri, aralık ayının sonlarına yaklaşılması dolayısıyla KYK burs ve kredileri ne zaman yatar sorusuna yanıt arıyor. Peki, KYK bursu ne zaman yatacak? İşte, o bilgiler

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Taahhütname onayı için son tarih olan 11 Aralık tarihinin de geride kalmasının ardından gözler bursların yatacağı tarihe çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, taahhütnamesini onaylayan öğrencilere ekim ayını da kapsayacak şekilde geriye dönük toplu bir ödeme yapılacak. İlk ödeme ise ocak ayında yapılacak.

Daha sonra ise KYK, ödemeleri TC kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapacak. Buna göre, TC kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar için ödeme günü her ayın 6'sı olacak, kimlik numarasının son hanesi 2 olanlara ödemeler ayın 7'sinde, 4 olanlara ayın 8'inde, 6 olanlara ayın 9'unda ve kimlik numarası 8 ile bitenlere burs ve kredi ödemeleri her ayın 10'unda yapılacak.

2020 2021 BURS VE KREDİLERİ NE KADAR?

2020 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için ise 1650 lira. 2021 yılı için geçerli olacak olan tutarlar ise Ocak ayında belirlenecek.

BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NEREDEN ALINACAK?

Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç’inizi teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile sorgulayarak öğrenebilirsiniz.

KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacaktır. Bununla birlikte taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.

Kullanılabilir statüde Bankkart Genç’iniz varsa KYK hesabınız bu karta tanımlanacaktır. Ayrıca internet şube, mobil uygulamalarımız ve Müşteri İletişim Merkezi 0850 258 00 00 aracılığıyla da hesabınızı Bankkart Genç’inize bağlayabilirsiniz.