KYK bursu ne kadar? KYK burs/kredi ücreti ne zaman yatacak?
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapılan duyurunun ardından KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Gözler KYK burs ücretine çevrildi. Peki KYK bursu ne kadar? KYK burs/kredi ücreti ne zaman yatacak?
- 1
Taahütname onayı yapan öğrencilerin gündeminde KYK burs ücreti bulunuyor. KYK burs taahhütname onayı, 8 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Öğrencilere maddi destek sağlayan burs ücreti her sene yenileniyor.
- 2
KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır. Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına aralık ayı itibarıyla yatırılması bekleniyor.
KYK BURSUNA ZAM GELECEK Mİ?
2023-2024 eğitim öğretim yılında ön lisans ve lisans öğrencileri için burs ücreti aylık 2 bin TL olarak belirlenmişti.
Burs ödemeleri yüksek lisansta 4 bin TL, doktorada 6 bin TL olarak güncellenmişti.
2025 yılında KYK burs ve kredi ücretlerinin zamlanması bekleniyor.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
- 3
KYK BURS ÖDEMESİ NASIL ALINIR?
Taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir. KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç’inizi teslim alabileceğiniz tarihleri ve Şubeyi/Teslim Noktasını T.C. kimlik numaranız ile https://kyksorgu.ziraatbank.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz.
-