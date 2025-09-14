KYK burs ve kredi başvuru tarihi 2025- 2026: GSB KYK burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, şartları nelerdir?
KYK burs ve kredi başvuru tarihleri gündemde yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü aracılığıyla verilen burs başvuruları geçtiğimiz yıl Ekim ayında tamamlanmıştı. KYK burs başvurusu e devlet ekranı üzerinden yapılıyor. KYK bursu, karşılıksız olarak verilen bir paradır. KYK kredisi ise öğrenciye verilen ve geri ödemesi olan bir borçtur. Peki, KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman? İşte, 2025 2026 KYK burs/kredi burs başvuru tarihi ile ilgili detaylar
- 1
KYK burs başvuru tarihi araştırılıyor. Bu yılda lisans ve ön lisans programına yerleşen öğrencilerin merakla araştırdığı KYK burs başvurusu için geri sayım sona ermek üzere. Üniversite öğrencilerine maddi destek sağlayan Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) 2025-2026 öğretim yılı burs başvuruları için bekleyiş devam ediyor. Peki KYK burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, şartları nelerdir?
- 2
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde Ekim ayında alınmıştı.
Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Ekim ayı içinde yapılması bekleniyor.
- 3
KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
-
- 4
2025-2026 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR? GSB KYK BURSU BELLİ OLDU MU?
2025-2026 GSB KYK burs ve kredi ücretleri henüz belli olmadı.
2024-2025 eğitim döneminde öğrencilere ödenen KYK kredi ve burs miktarları şöyle;
Lisans (ve ön lisans) öğrencilerine aylık 2.000 TL,
Yüksek lisans öğrencilerine 4.000 TL,
Doktora öğrencilerine ise 6.000 TL.