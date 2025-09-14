Habertürk
        KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU TARİHİ 2025- 2026: GSB KYK burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        KYK burs ve kredi başvuru tarihi 2025- 2026: GSB KYK burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        KYK burs ve kredi başvuru tarihleri gündemde yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü aracılığıyla verilen burs başvuruları geçtiğimiz yıl Ekim ayında tamamlanmıştı. KYK burs başvurusu e devlet ekranı üzerinden yapılıyor. KYK bursu, karşılıksız olarak verilen bir paradır. KYK kredisi ise öğrenciye verilen ve geri ödemesi olan bir borçtur. Peki, KYK burs başvurusu başladı mı, ne zaman? İşte, 2025 2026 KYK burs/kredi burs başvuru tarihi ile ilgili detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2025 - 18:53 Güncelleme: 14.09.2025 - 18:53
        • 1

          KYK burs başvuru tarihi araştırılıyor. Bu yılda lisans ve ön lisans programına yerleşen öğrencilerin merakla araştırdığı KYK burs başvurusu için geri sayım sona ermek üzere. Üniversite öğrencilerine maddi destek sağlayan Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) 2025-2026 öğretim yılı burs başvuruları için bekleyiş devam ediyor. Peki KYK burs başvurusu ne zaman, nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        • 2

          KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

          Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde Ekim ayında alınmıştı.

          Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Ekim ayı içinde yapılması bekleniyor.

        • 3

          KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

          • Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri
          • Gazinin kendisi veya bekar çocukları
          • Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engeli olduğu tespit edilenler
          • Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi
          • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar
          • Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar
          • Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular
          • Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler
        • 4

          2025-2026 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR? GSB KYK BURSU BELLİ OLDU MU?

          2025-2026 GSB KYK burs ve kredi ücretleri henüz belli olmadı.

          2024-2025 eğitim döneminde öğrencilere ödenen KYK kredi ve burs miktarları şöyle;

          Lisans (ve ön lisans) öğrencilerine aylık 2.000 TL,

          Yüksek lisans öğrencilerine 4.000 TL,

          Doktora öğrencilerine ise 6.000 TL.

