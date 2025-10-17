Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU EKRANI 2025-2026: KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?

        KYK burs/kredi başvuruları bugün sona eriyor! 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru ekranı ve şartları

        2025-2026 eğitim öğretim yılı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları için verilen sürenin sonuna gelindi. KYK burs ve kredi başvuruları 17 Ekim Cuma bugün sona erecek. Üniversite eğitimleri süresince maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Başvuru işlemlerini tamamlayanlar ise sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru ekranı e-Devlet...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2025 - 11:35 Güncelleme: 17.10.2025 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2025-2026 KYK burs ve kredi başvuruları için son güne girildi. Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs ve öğrenim kredisi başvuruları bugün sona eriyor. Öğrencilerin saat 23.59’a kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Bilindiği üzere KYK bursu geri ödemesiz olurken, öğrenim kredisi geri ödemeli oluyor. Peki, 2025-2026 KYK burs ve kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte GSB KYK burs başvuru ekranı ve şartları…

        • 2

          2025-2026 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN!

          Gençlere üniversite öğrenimleri boyunca maddi açıdan destek olan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, 2025-2026 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvuruları için son güne girildi.

          13 Ekim Pazartesi günü başlayan GSB burs ve öğrenim kredisi başvuruları, 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 23.59’da sona erecek.

        • 3

          GSB KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

          Öğrenciler, başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirecek.

          Başvuru bilgilerini değiştirmek isteyenler, 17 Ekim Cuma günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden bilgilerini güncelleyebilecek.

          Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin e-Devlet şifresi alması veya e-Devlet giriş yöntemlerinden birine sahip olması gerekiyor.

          Başvurmak isteyen öğrencilerin öğrenim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden e-Devlet’e aktarılıyor. Dolayısıyla öğrencilerin başvuru sırasında sorun yaşamamak adına e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerini kontrol etmesi önem taşıyor. Öğrenim bilgileri doğru olmayan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek öğrenim bilgilerinin YÖKSİS üzerinden düzeltilmesini talep etmesi gerekiyor.

          Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisi ile başvuran öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacağı için bu öğrencilere burs/kredi verilemeyecek.

          KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KİMLER BAŞVURABİLİR?

          2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler, eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında yüksek öğrenim gören Türk vatandaşları burs/kredi başvurusunda bulunabilecek.

        • 5

          BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

          Burs/kredi başvuruları, öğrencilerin ekonomik, sosyal ve başarı durumuna göre değerlendiriliyor.

          Öğrencilerin başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğu birçok farklı kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla kontrol ediliyor. Değerlendirme sonunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi veriliyor.

          Başvuru sürecinde sorun yaşayan öğrenciler, 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472) ve KYK_Destek üzerinden yardım talep edebiliyor.

        • 6

          2025-2026 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

          2025-2026 KYK burs ve kredi tutarları henüz belli olmadı. 2024-2025 yılında uygulanan burs ve kredi ücretleri şu şekildeydi;

          Lisans ve ön lisans öğrencileri için 3 bin TL,

          Yüksek lisans öğrencileri için 6 bin TL,

          Doktora öğrencileri için 9 bin TL.

        • 7

          KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

          Konu hakkında bir gelişme yaşanması halinde haberimiz güncellenecektir.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti... Nedenini açıkladı!
        5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti... Nedenini açıkladı!
        Kurşun yağdıran şüphelilere polisten pusu!
        Kurşun yağdıran şüphelilere polisten pusu!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor
        Kızını boğan anne cinayeti anlattı!
        Kızını boğan anne cinayeti anlattı!
        10 soruda 5G teknolojisi
        10 soruda 5G teknolojisi
        Şahika Ercümen'den Gazze için rekor!
        Şahika Ercümen'den Gazze için rekor!
        Su sorunu nedeniyle havuzlar bu kış boşaltılmayacak!
        Su sorunu nedeniyle havuzlar bu kış boşaltılmayacak!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bungalov faciasında 6 kişi ölmüştü... Şaşırtan savunma!
        Bungalov faciasında 6 kişi ölmüştü... Şaşırtan savunma!
        Eksi elli derecede bile donmuyorlar!
        Eksi elli derecede bile donmuyorlar!
        Avrupa Birliği'nde '2030'a kadar' savaşa hazırlık hedefi
        Avrupa Birliği'nde '2030'a kadar' savaşa hazırlık hedefi
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Sevgilisini öldürmüştü... Mahkemeden haksız tahrik indirimi!
        Sevgilisini öldürmüştü... Mahkemeden haksız tahrik indirimi!
        Altında rekor serisi sürüyor
        Altında rekor serisi sürüyor
        Hamas'tan İsrail'e: Ekipman girişine izin vermiyor
        Hamas'tan İsrail'e: Ekipman girişine izin vermiyor
        Kullanılan el kişiliği ne kadar etkiliyor?
        Kullanılan el kişiliği ne kadar etkiliyor?
        Çalışanlarımız yaşlandı
        Çalışanlarımız yaşlandı
        Yağmur ile sis ve pus görülebilir
        Yağmur ile sis ve pus görülebilir
        Zelenskiy ek hava savunma sistemleri için ABD'de
        Zelenskiy ek hava savunma sistemleri için ABD'de
        Habertürk Anasayfa