KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 2026 KYK burs başvuru sonuçları hangi tarihte, ayın kaçında açıklanır?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları, 13-17 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapıldı. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları yine ekim ayında başlamış ve sonuçlar kasım ayında açıklanmıştı.

Geçmiş yıllardaki takvimlere bakıldığında, KYK burs ve kredi sonuçlarının genellikle başvurulardan yaklaşık 1 ay sonra, yani Kasım ayının ortası ile son haftası arasında açıklandığı görülüyor. Bu yıl da KYK burs sonuçlarının bu tarihler aralığında açıklanması öngörülüyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları GSB duyurusu ile ilan edilecek. Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı burs/kredi sonuç sayfasından öğrenebilecek.

Burs ya da öğrenim kredisi kazanan öğrencilerin, e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Sonuçlar açıklandığı zaman e-Devlet KYK burs sonucu sorgulama ekranı haberimizde aktifleşecektir.