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        Haberler Bilgi Yaşam KYK burs ne zaman yatacak? GSB 2024 2025 KYK burs kredi ödemeleri hangi tarihte yapılacak?

        KYK burs ne zaman yatacak? KYK burs kredi ödemeleri hangi tarihte yapılacak?

        KYK kredi ve burs sonuçları 5 Kasım'da açıklandı. Özellikle ilk kez burs alacak öğrenciler KYK burslarının yatacağı tarihi merakla bekliyor. Öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre ödeme yapılacak. Peki, ilk KYK ne zaman yatacak? İşte, 2024-2025 KYK kredi burs ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2024 - 12:21 Güncelleme: 10.11.2024 - 12:21
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          Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 eğitim öğretim yılı KYK Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Gözler KYK burslarının yatacağı tarihe çevrildi. Peki KYK burs kredi ne zaman yatacak?

          KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

          KYK burs ve kredi ödeme takvimi GSB ile takip ediliyor. Taahhütname onaylarının verilmesi ardından banka hesaplarını açan öğrencilerin toplu ödemesi beklenecek. Burs/kredi almaya hak kazanan öğrencilere,T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır. Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına aralık ayı itibarıyla yatırılması bekleniyor.

          KYK BURS ÖDEMESİ NASIL ALINIR?

          Taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.

          KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç'inizi teslim alabileceğiniz tarihleri ve Şubeyi/Teslim Noktasını T.C. kimlik numaranız ile https://kyksorgu.ziraatbank.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

          Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 eğitim öğretim yılı KYK Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Gözler KYK burslarının yatacağı tarihe çevrildi. Peki KYK burs kredi ne zaman yatacak?

        • 2

          KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

          KYK burs ve kredi ödeme takvimi GSB ile takip ediliyor. Taahhütname onaylarının verilmesi ardından banka hesaplarını açan öğrencilerin toplu ödemesi beklenecek. Burs/kredi almaya hak kazanan öğrencilere,T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır. Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına aralık ayı itibarıyla yatırılması bekleniyor.

          KYK BURS ÖDEMESİ NASIL ALINIR?

          Taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.

        • 3

          KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç'inizi teslim alabileceğiniz tarihleri ve Şubeyi/Teslim Noktasını T.C. kimlik numaranız ile https://kyksorgu.ziraatbank.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

          Kullanılabilir statüde Bankkart Genç'iniz varsa KYK hesabınız bu karta tanımlanacaktır. Kullanılabilir statüde Bankkart Genç'iniz varsa KYK hesabınız bu karta tanımlanacaktır.

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