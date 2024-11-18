KYK BURS ÖDEMESI NE ZAMAN?

Öğrencilerin iki aylık burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden ilk defa burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, ekim ve kasım aylarını içerecek şekilde iki aylık ödeme alacak.

Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından 2024-2025 eğitim dönemi taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin beklediği ödemeler hesaplara yatırılmaya başlandı. Öğrencilerin T.C kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak ödemeler, ilk defa burs ve kredi alacak öğrenciler için 18-22 Kasım tarihleri arasında yatırılacak.