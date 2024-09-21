KYK burs başvurusu ne zaman? GSB 2024 2025 KYK burs/kredi başvuruları nasıl ve nereden yapılır?
KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için meraklı bekleyiş sürüyor. Karşılıksız burs ödemesi ile geri ödemeli kredi imkanından yararlanmak isteyen adaylar internet üzerinden "KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak ve nasıl olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki; KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, hangi tarihte?
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Binlerce aday gözlerini Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan gelecek duyuruya çevirdi. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında alınan başvuruların bu yıl ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki; KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak ve nasıl olacak? KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2024 2025 KYK başvuruları hakkında son durum
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2024-2025 KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı.
Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Ekim ayı içinde yapılması bekleniyor.
Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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KYK BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.
e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.
Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
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