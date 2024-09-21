Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam KYK burs başvurusu ne zaman? GSB 2024 2025 KYK burs/kredi başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

        KYK burs başvurusu ne zaman? GSB 2024 2025 KYK burs/kredi başvuruları nasıl ve nereden yapılır?

        KYK burs ve kredi başvuru tarihleri için meraklı bekleyiş sürüyor. Karşılıksız burs ödemesi ile geri ödemeli kredi imkanından yararlanmak isteyen adaylar internet üzerinden "KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak ve nasıl olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki; KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2024 - 10:28 Güncelleme: 21.09.2024 - 10:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Binlerce aday gözlerini Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan gelecek duyuruya çevirdi. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında alınan başvuruların bu yıl ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki; KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak ve nasıl olacak? KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2024 2025 KYK başvuruları hakkında son durum

        • 2

          2024-2025 KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı.

          Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Ekim ayı içinde yapılması bekleniyor.

          Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

        • 3

          KYK BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

          Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

          e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

          Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

          Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Trump'a suikast girişimindeki hatalar ortaya çıktı!
        Trump'a suikast girişimindeki hatalar ortaya çıktı!
        Prostat kanserinde 2040 yılı uyarısı: Vaka sayısı ikiye katlanacak! Nasıl korunulur?
        Prostat kanserinde 2040 yılı uyarısı: Vaka sayısı ikiye katlanacak! Nasıl korunulur?
        140 gün boyunca arandı... İş insanı vahşet kurbanı!
        140 gün boyunca arandı... İş insanı vahşet kurbanı!
        Mobilde serbest tarife
        Mobilde serbest tarife
        İsrail-Lübnan hattında son durum ne?
        İsrail-Lübnan hattında son durum ne?
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Derbinin favorisi kim?
        Derbinin favorisi kim?
        Bu illerde kuvvetli yağacak! 4 bölgede şiddetli sağanak!
        Bu illerde kuvvetli yağacak! 4 bölgede şiddetli sağanak!
        Annesi, 2 ağabeyi ve yengesini katleden polisin işte son savunması!
        Annesi, 2 ağabeyi ve yengesini katleden polisin işte son savunması!
        Hizbullah'ın üst düzey komutanı öldürüldü
        Hizbullah'ın üst düzey komutanı öldürüldü
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Ünlü yıldızların ortak kaderi
        Ünlü yıldızların ortak kaderi
        Flare, boyfriend, wide leg... Hangisini seçeceğiz?
        Flare, boyfriend, wide leg... Hangisini seçeceğiz?
        Kraliyet Meghan'a hâlâ karşı
        Kraliyet Meghan'a hâlâ karşı
        İki paylaşım haftaya damgasını vurdu
        İki paylaşım haftaya damgasını vurdu
        2,5 yıl sonra solladı
        2,5 yıl sonra solladı
        Dedikodu o kadar kötü bir şey değilmiş!
        Dedikodu o kadar kötü bir şey değilmiş!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Habertürk Anasayfa