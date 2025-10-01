KYK burs başvuruları başladı mı? KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

2025-2026 KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK burs başvurularının başlama tarihi henüz belli olmadı. 2025-2026 eğitim-öğretim dönemi için KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının Ekim ayının ikinci haftasında başlaması bekleniyor.

Resmi takvim, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak olsa da önceki yıllar incelendiğinde, başvuruların Ekim ortası ile Kasım başı arasında tamamlandığı görülüyor.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2025 yılı itibarıyla KYK burs ve kredi miktarlarında güncellemeye gidilmesi öngörülüyor. Lisans öğrencilerine, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen destek miktarı her yıl enflasyon oranı ve ekonomik koşullara göre artırılıyor. 2025-2026 eğitim yılı için net rakamlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başvurular öncesinde duyurulacak.

KYK BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.