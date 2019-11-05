2019 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Soruları çığ gibi büyüyor. Kasım ayına gelmemiz ile birlikte burs sonuçları için de heyecanlı bekleyiş başladı. İşte, 2019 KYK burs başvuru sonuçlarına dair detaylar...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK burs başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl 13 Kasım'da açıklanmıştı. Geçen dönemi göz önünde bulunduracak olursak başvuru sonuçlarının bu sene de Kasım ayında açıklanacağı ön görülüyor fakat tarih netleşmiş durumda değil. KYK sonuçları açıklandığı zaman e-devlet üzerinden de görüntülenebilecek.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK 2019?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

KYK 2019 BURS ÜCRETİ NE KADAR?

KYK burs ve kredi miktarı en son geçen sene zamlanarak 500 lira olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KYK burs ve kredi miktarına zam yapılacağı müjdesini verdi. Ancak yapılacak zammın miktarı henüz netleşmedi.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı için aylık burs-kredi miktarı,

Lisansta 500 TL

Yüksek Lisansta 1.000 TL

Doktorada 1.500 TL