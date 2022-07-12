KYK kredi borcu sorgulama ekranı, eğitim gördüğü kurumdan mezun olan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumı (KYK) tarafından yükseköğrenim gören öğrencilere yönelik olarak öğrenim kredisi ödemeleri, mezuniyetin ardından taksitler halinde Gelir İdaresi Başkanlığı sistemi üzrinden geri ödeniyor. Eğitimini tamamlayan ve ödeme günleri yaklaşan öğrenciler " KYK kredi borcu sorgulama nasıl, nereden yapılır ve nasıl hesaplanır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2022 KYK borcu sorgulama ekranı...