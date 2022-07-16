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KYK borçları silinecek mi, af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KYK açıklaması! 2022 KYK kredi faiz borcu silinecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KYK açıklaması! 2022 KYK borçları silinecek mi, af çıkacak mı?

KYK borçları hakkında son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. KYK borçları ile ilgili çalışmalar tamamlanırken binlerce öğrenci, ÜFE oranına göre hesaplanan 2022 KYK kredi borç faizlerinin silinmesini istiyor. İşte, KYK kredi borçları son durum...

16.07.2022 - 13:12 | Güncelleme: ABONE OL

  • KYK borçları son dakika gelişmeleri binlerce öğrenci tarafından takip ediliyor. KYK faizleri enflasyon oranının ÜFE kısmı üzerinden hesaplanırken, Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan kredi alan öğrenciler KYK kredi borç faizlerinin silinmesini istiyor. Konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da açıklama geldi. Kabine toplantısı ile konunun ele alınması gündemdeyken "KYK borçları silinecek mi, af çıkacak mı?" araştırmaları da hız kazandı. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması...

  • KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ? 

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'dan KYK borcu açıklaması:

    "351 sayılı Yurt Hizmetleri Kanunu var. Yurt içi Üretici fiyat endeksi bu işin kanununda yer alan bir konu. Bir faiz uygulaması değil ana muhalefet partisi liderinin ifadesiyle. 

    Gençlerimizi hiçbir zaman mağdur etmedik. Hizmet anlayışımızda gençlerimiz de hiçbir mağduriyete feda edilemeyecek kadar önemli. Yurt içi Üretici fiyat endeksi ile alakalı konuları detaylıca çalıştık.

    Adımlarımızı atacağız, çalışmalarımız hazır Kabine toplantısının ardından cumhurbaşkanımız etraflıca bu konuyu kamuoyu ile paylaşacak.

  • CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI! 2022 KYK KREDİ BORCUNA AF VAR MI?Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK kredi borcu hakkında açıklaması şu şekilde; " İlk Kabine toplantımızdan sonra KYK borçları ile ilgili açıklama yapacağız. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz, enflasyona da kurban etmeyiz. Biz çalışmamız yapıyoruz. Milletimizin sıkıntısı da en iyi biz biliyoruz Bay Kemal. Harçları kim kaldırdı? Biz kaldırdık. Artık harç diye bir şey yok." ifadelerini kullandı. 

  • ÇALIŞMA TAMAMLANDI

    Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, Bakanlığın KYK kredi borçları ile ilgili uzun bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü ve bu çalışmaların tamamlandığı belirtildi.

    Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, üniversite öğrencilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla KYK kredi borçları ile ilgili çalışmanın hızlandırılarak 2022-2023 akademik yılı Güz Dönemine kadar tamamlanmasını istedi. 

    İlgili konunun siyasi bir malzeme aracı olmaması amacıyla çalışmaların kamuoyuna duyurulmadan devam ettiğini belirten yetkililer, bakanlığın kapsamlı bir çalışma yürüterek bu süreçte gençlerin mağduriyet yaşamamaları için yapıcı bir çözümün hazırlandığını belirtti.

  • KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, KYK BORÇLARINA DAİR AÇIKLAMA NE ZAMAN YAPILACAK?

    Kurban Bayramı tatilinin kamu kurum ve kuruluşlarında 9 güne çıkarılması nedeniyle yeni toplantının 18 Temmuz Pazartesi günü yapılması bekleniyor...

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