KYK burs başvuruları için geri sayım başladı. 2 ya da 4 yıllık üniversite kazanan milyonlarca öğrenci maddi açıdan destek almak için KYK burs başvuru yapacak. Peki, KYK burs başvuru tarihi açıklandı mı? İşte 2019 KYK burs başvurularına dair detaylar...

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN 2019?

2019 - 2020 yılında eğitim ve öğretim hayatına başlayacak ön lisans ve lisans öğrencileri Kredi ve Yurtlar Kurumu vasıtasıyla burs desteği alabilecek. Ödemeli ve ödemesiz olmak üzere iki seçeneği mevcut olan burs başvuruları için henüz KYK tarafından bir tarih belirtilmedi. KYK'dan burs başvurularına dair açıklama geldiğinde haberimizden ulaşabilirsiniz.

Burs başvuruları e-Devlet’te Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı hizmetler arasında yer alacak. Başvuruların erişime açılmasının ardından adaylar kendilerine tanınan süre içerisinde başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

KYK BURS VE KREDİSİ NE KADAR? 2019

KYK burs ve kredi miktarı en son geçen sene zamlanarak 500 lira olmuştu. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KYK burs ve kredi miktarına zam yapılacağı müjdesini verdi. Ancak yapılacak zammın miktarı henüz netleşmedi.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı için aylık burs-kredi miktarı,

Lisansta 500 TL

Yüksek Lisansta 1.000 TL

Doktorada 1.500 TL

BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında ödeme yapılmaktadır.