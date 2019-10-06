06 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Show TV'nin yeni dizisi Kuzey Yıldızı’nın 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Alacaklılarının Kuzey’i bulduğu, Çetin’in adım adım Feride’yi takip ettiği fragmanda Kuzey ve Yıldız’ın eğlenceli atışmaları izleyenleri gülümsetiyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor.
KUZEY YILDIZI SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk bu akşam heyecan dolu 4. bölümüyle ekrana geldi. Şeref Mollaoğlu’nun planı boşa çıktı; Kuzey’le Yıldız kaçırılsa da bir araya gelemedi. Kuzey, ateşi çıkan Yıldız’ı hastaneye yetiştirmeye çalışırken, her şeyden habersiz Sefer intikam alma peşindeydi. Sefer, Yıldız’ı kaçıranın Pembe ve Nahide olduğunu öğrendiğinde şoke oldu; Kadıoğulları ise Nahide’yi affetmeyerek evden kovdu. Kuzey’in baş düşmanı Çetin, eve kadar gelerek kızlarını tehdit etti. Bunun üzerine de kızlarını güvenli bir yere alması gereken Kuzey, onları annesinin evine bıraktı. Fakat kızlar sıkıyönetim ilan eden Emine’den kaçarak yine ne yapıp edip başlarını belaya soktular. Yıldız’ın Kuzey’i kaçırdığı dedikodusu köye yayıldığında Yıldız’ın artık sabrı taştı. Üstüne bir de adı başkasıyla anılınca artık Yıldız’ın canına tak etti. Yıldız, aşkını kalbine gömüp bulduğu tek çıkış yoluyla her şeyi ve herkesi arkada bırakarak gitmeye karar verdi. Yıldız’ın kendisinden dolayı gittiğini düşünen Kuzey, onu durdurmak için havalimanına koştu. Kuzey “Gitme!” diyerek Yıldız’ı kararından döndürmeye çalışırken, gözyaşlarına hakim olamayan Yıldız’ın ne yapacağı merak konusu oldu.
Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü 12 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de Show TV'de
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